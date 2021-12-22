Преступная парочка, приехавшая в Салехард для сбыта наркотиков, получила 13 лет на двоих Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили преступную пару из Благовещенска, приехавшую на Ямал для сбыта наркотиков. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленников задержали прямо в подъезде жилого дома, где они снимали квартиру.

- Установлено, что обвиняемые решили приехать в Салехард, чтобы сбывать наркотики и зарабатывать на этом деньги. Оказавшись в окружной столице, они купили партию запрещенных веществ синтетического происхождения, после чего направились в съемное жилье, - уточнили в ведомстве.

В квартире парочка собирались заняться фасовкой наркотиков, однако их планы нарушили сотрудники полиции.

В итоге суд приговорил 27-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 25-летнюю девушку - к пяти годам в колонии общего режима.