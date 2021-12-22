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Происшествия22 декабря 2021 8:40

В Лабытнанги мошенники развели пенсионерку на 140 тысяч рублей, пообещав задаток за квартиру

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Лабытнанги мошенники развели пенсионерку на 140 тысяч рублей, пообещав задаток за квартиру

В Лабытнанги мошенники развели пенсионерку на 140 тысяч рублей, пообещав задаток за квартиру

Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительницы, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, горожанка хотела продать квартиру, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

- Потерпевшая разместила на одном из сайтов объявление о продаже квартиры. На следующий день ей позвонила некая женщина, которая сообщила, что готова перевести залог за покупку в размере 100 тысяч рублей. После этого заявительнице пришло сообщение о переводе 50 тысяч рублей. Через некоторое время неизвестная позвонила снова, на этот раз она сообщила, что для перевода оставшейся части задатка без процента северянке надо сходить до банкомата и произвести несколько операций по реквизитам карты, которые ей будут продиктованы. В результате у пенсионерки произошло списание 141 тысячи рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».