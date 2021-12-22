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Общество22 декабря 2021 8:15

Юные муравленковцы смогут поучаствовать в мастер-классах от Алексея Ягудина и Сергея Гимаева

Они пройдут 25 и 26 декабря
Марина Прохорова
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Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

Муравленковцы от 6 до 16 лет смогут поучаствовать в мастер-классах от легендарного фигуриста Алексея Ягудина и обладателя Кубка Европейских Чемпионов Сергея Гимаева. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они приедут для участия в фестивале зимних видов спорта «Winter Fest».

Мастер-классы пройдут на Ледовой арене «Авангард». Так, 25 декабря Сергей Гимаев расскажет юным северянам о своей профессии, а 26 декабря Алесей Ягудин посветит ребят в секреты фигурного катания.

Напоминаем, что всем, кому уже исполнилось 18 лет, обязаны предъявить на входу QR-код о вакцинации.