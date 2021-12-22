Получил удар в голову: в Тарко-Сале осудили бригадира, по вине которого погиб рабочий

В Тарко-Сале осудили бригадира, по вине которого погиб человек Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале вынесли приговор в отношении старшего мастера по капремонту скважин, из-за которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина признан виновным по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Установлено, что 12 апреля бригада рабочих ремонтировала скважину на кустовой площадке одного из месторождений. Осужденный, являясь ответственным лицом, осознанно нарушил правила охраны труда, дав указание выполнить вращение труборезом вправо на 2,5 оборота. При наборе оборотов инструмент начал раскручиваться в противоположную сторону, бригада не смогла удержать ключ, в результате чего помощник бурильщика получил удар рукояткой в голову. Он скончался в больнице от полученных телесных повреждений, - уточнили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину и оказал активное содействие в раскрытии преступления.

В итоге суд приговорил рабочего к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.