На Ямале завершилась первая Губернаторская елка

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале прошла первая Губернаторская елка, в которой приняли участие 300 детей. Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие было организовано по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Кстати, он поприветствовал ребят в видео-формате.

- Школьники в возрасте от 8 до 13 лет в течение двух дней знакомились с достопримечательностями окружной столицы. Они посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, пересекли Полярный Круг, побывали в МВК им. И.С. Шемановского и в музее первого губернатора Ямала Юрия Неёлова, Национальной библиотеке Ямала, а также встретились с волшебником Ямалом Ири, - рассказали в ведомстве.

Кульминацией праздника стал спектакль с участием 40 артистов, который показали на сцене Культурно-делового центра.

Особое внимание было уделено соблюдению требований Роспотребнадзора. Для этого экскурсии проводили по группам, а в зале КДЦ зрителей рассадили на расстоянии 1,5 метров друг от друга.