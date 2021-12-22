В Приуральском районе осудили вахтовиков, до смерти забивших своего коллегу Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе вынесли приговор в отношении двух вахтовиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, они обвинялись по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Установлено, что происшествие случилось в вахтовом поселке с 5 на 6 июля в одном из вагончиков. В ту ночь трое мужчин распивали алкоголь, а затем между хозяевами и их гостем произошла ссора, в ходе которой двое мужчин избили третьего. После потерпевший смог добраться до своего вагончика, где скончался от полученных травм, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил одного из мужчин к десяти годам лишения свободы. Второй осужденный, имеющий на момент преступления неотбытое наказание, получил 15 лет лишения свободы. Оба злоумышленника отправятся в колонию строгого режима.