Глава Губкинского провел утренник в детском саду, нарядившись в Деда Мороза

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин решил временно сменить строгий костюм на наряд Деда Мороза. Надев синюю шубу и валенки, он провел утренник в детском саду.

- Детским садом, где решил подедморозить глава города, стал «Умка» , куда ходит его дочка. Кстати, она и была Снегурочкой, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как признался сам новоиспеченный Дед Мороз, это было испытание не из легких. Однако новая роль так понравилась главе города, что он готов еще побыть новогодним волшебником, не взирая на все трудности.

- Только надо как-то облегчить костюм: в шубе и с бородой очень жарко, - подметил он.