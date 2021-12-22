В 2022 году в Ноябрьске откроют три бассейна

В 2022 году в Ноябрьске появятся три бассейна Фото: Вадим Бегун

Бассейн в ноябрьской гимназии ежедневно посещают более 150 школьников. Об этом рассказал глава города Алексей Романов.

Напоминаем, что минувшим летом в помещении был проведен капитальный ремонт, включающий замену оборудования, кафеля, светильников и смесителей.

- Созданы все условия для занятий плаванием, которое приносит и удовольствие, и оздоровительный эффект. Дети и педагоги очень довольны, - подчеркнул градоначальник.

А в 2022 году после капитального ремонта запустят бассейны в детских садах «Золушка», «Синеглазка» и «Лукоморье».