Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 4:12

В 2022 году в Ноябрьске откроют три бассейна

Они будут находиться в детских садах
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2022 году в Ноябрьске появятся три бассейна

В 2022 году в Ноябрьске появятся три бассейна

Фото: Вадим Бегун

Бассейн в ноябрьской гимназии ежедневно посещают более 150 школьников. Об этом рассказал глава города Алексей Романов.

Напоминаем, что минувшим летом в помещении был проведен капитальный ремонт, включающий замену оборудования, кафеля, светильников и смесителей.

- Созданы все условия для занятий плаванием, которое приносит и удовольствие, и оздоровительный эффект. Дети и педагоги очень довольны, - подчеркнул градоначальник.

А в 2022 году после капитального ремонта запустят бассейны в детских садах «Золушка», «Синеглазка» и «Лукоморье».