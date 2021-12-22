В Ямальском районе подвели итоги работы факторий за прошедший год

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале прошло совещание с представителями факторий, на котором подвели итоги работы за прошедший год. Об этом сообщили в пресс-службе Ямальского района.

С приветственным словом к присутствующими обратился глава муниципалитета Андрей Кугаевский. Он отметил, что фактории имеют большое значение для всех жителей ямальской тундры. А благодаря их работе, кочевники обеспечены хлебом, топливом и получают другие социально-значимые услуги.

Так, в 2021 году на 12 расположенных в районе факторий было доставлено 152 тонны продуктов и других товаров первой необходимости, реализовано 209 тонн бензина по льготной цене, выпечена 61 тонна хлеба. Иными услугами, предоставляемыми на факториях, воспользовались 6 294 человека.

Наиболее активная работа в этом году велась на факториях Тамбей и Яхады-Яха. Именно они стали опорными базами в оказании помощи пострадавшим от гололеда оленеводам. Здесь жители северной части полуострова могли получить комбикорм, бензин и продуктовые наборы.