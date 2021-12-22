На трассе Сургут - Салехард столкнулись два большегруза: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 21 декабря на 604 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 20:25 минут водитель машины «Камаз», двигаясь со стороны п. Пуровск в сторону п. Коротчаево, врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль такой же марки. В результате случившегося виновник аварии получил травмы и был госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности ДТП.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 аварий, а с начала года - 4 918, в которых 28 человек погибли и 327 получили травмы, в том числе 29 несовершеннолетних.