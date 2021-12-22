Фото: Ноябрьская ЦГБ

Шестеро ноябрян получили звание «Почетный донор России». Об этом сообщили пресс-службе городской больницы, также там уточнили, что данный титул присуждается тем, кто безвозмездно сдал цельную кровь не менее 40 раз, а плазму - не менее 60 раз.

- Мы поздравляем и от всей души благодарим наших доноров! Нет более благородного поступка, чем донорство крови. В жизни можно делать все что угодно, но дарить людям радость жизни и здоровья могут только доноры! Спасибо вам за жизни, спасенные вашей кровью! Пусть неизменной наградой для вас станут уважение и благодарные лица пациентов, которым вы дарите радость здоровой жизни! - отметили в медучреждении.

Напоминаем, что отделение переливания крови работает каждый вторник, среду и четверг с 8:00 до 12:00. При себе обязательно иметь паспорт и снилс.