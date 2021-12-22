Погода на Ямале на 22 декабря: становится теплее

Погода на Ямале на 22 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 22 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -26, ночью -17. Ветер 7-9 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -5. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -5. Ветер 11-15 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -12. Ветер 10-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -9. Ветер 10-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -10. Ветер 8-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -25, ночью -17. Ветер 8-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -5. Ветер 10-13 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.