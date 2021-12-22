Погода на Ямале на 22 декабря: становится теплее

Погода на Ямале на 22 декабря
Фото: Вера Зенина
В среду, 22 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -26, ночью -17. Ветер 7-9 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -5. Ветер 8-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -5. Ветер 11-15 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -12. Ветер 10-13 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -9. Ветер 10-13 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -10. Ветер 8-12 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -25, ночью -17. Ветер 8-11 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -5. Ветер 10-13 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.