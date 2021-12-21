Фото: Правительство ЯНАО

В Салехардской ОКБ начнут выполнять операции по замене плечевого сустава. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, у врачей уже накоплен достаточный опыт - протезированием тазобедренного и коленного суставов в медучреждении занимаются более шести лет.

- С 2022 года мы начнем выполнять операции по протезированию плечевого сустава. Ранее всех пациентов направляли в федеральные медцентры, теперь эта помощь будет доступна у нас в регионе, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Салехардской ОКБ Евгений Забара.

Искусственный сустав представляет собой металлическую конструкцию из сплава титана и никеля. Протез вживляется взамен старого поврежденного сустава и служит пациенту долгие годы.

Отметим, что данная операция - сложный и довольно востребованный вид высокотехнологичной медпомощи на Ямале. В этом году лечение по профилю получили 108 пациентов, к операции готовятся еще 22 ямальца.