Фото: Правительство ЯНАО

До конца года на Ямал доставят более 20 единиц коммунальной техники, предназначенной для пяти муниципалитетов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Так, в ближайшее время четыре новых мусоровоза приедут в Губкинский, одну ассенизационную машину доставят в Лабытнанги, четыре аналогичных - в Приуральский район. А вот коммунальщики Муравленко уже получили современную автовышку, еще четыре прибудут в Лабытнанги и Ямальский район. Также Ямальский район получит шесть топливозаправщиков.

- Для бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами будут приобретены еще 56 единиц техники через лизинговую программу. В течение трех лет для организаций, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, планируется закупить автовышки, мусоровозы, передвижные парогенераторные установки, вакуумные машины, передвижные ремонтные мастерские и другую технику, - рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

В 2022 году программа по обновлению коммунального автопарка будет продолжена.