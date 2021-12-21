Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 934 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 109 новых случаев заболевания. На данный момент 372 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 25 907 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 877 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 40 219 человек, с начала пандемии - 9 055 199. Также за сутки зафиксировано 1 027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 299 249 человек.