Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 декабря 2021 года: заразились 109 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 109 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 031.

Из общего числа болеющих 372 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 46 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 934 человека.

Также за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 377. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 101 заражение COVID-19, за весь период - 52 654.

Выздоровели за последние сутки 189 человек, с начала пандемии - 55 182.

За последние сутки в России выявлено 25 907 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 877 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 40 219 человек, с начала пандемии - 9 055 199. Также за сутки зафиксировано 1 027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 299 249 человек.