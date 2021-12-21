Авиакомпания «Ямал» начинает выполнять регулярные рейсы в Шереметьево

Фото: Правительство ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» начинает выполнять регулярные рейсы из Салехарда в Шереметьево (терминал D). Перевозка пассажиров начнется с 3 января 2022 года, самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Время вылета из Салехарда - 9:10 (по местному времени), прилет в Москву в 10:10 (по московскому времени), вылет - в 11:50 (по московскому времени), возвращение в Салехард - в 16:40 (по местному времени). Полеты выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места, 8 из которых повышенного класса.

- Основная задача авиакомпании - соединять наш родной северный регион с «землей» и повышать комфорт и удобство перелетов для наших пассажиров. Возобновление рейсов в аэропорт Шереметьево - это еще один шаг к новым возможностям по улучшению оказываемого сервиса», - рассказал генеральный директор авиакомпании «Ямал» Артем Лобачев.