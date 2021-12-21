Житель Ныды, за сутки ранивший двух человек, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили 33-летнего жителя с. Ныда, который едва не убил двух односельчан. Кроме того, в квартире северянина нашли ценную рыбу, добыча которой запрещена законом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в январе 2021 года обвиняемый распивал алкоголь у себя дома вместе с односельчанином. Затем между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил собутыльника ножом. Затем, утром следующего дня, мужчина поссорился около магазина с другим односельчанином, которого попытался убить тем же способом, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия - квартиры осужденного - были обнаружены экземпляры ценного вида рыбы «Сибирский осетр».

В итоге суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.