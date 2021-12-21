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Общество21 декабря 2021 8:10

В хирургическом отделении Ноябрьской ЦГБ прорвало трубу отопления

На данный момент потоп устранен
Марина Прохорова
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Прорыв трубы

Прорыв трубы

В Ноябрьской ЦГБ произошло коммунальное ЧП: из-за перепадов температуры в хирургическом отделении прорвало трубу отопления, из-за чего на полу образовалась огромная лужа. Не теряя время, сотрудники сразу же бросились убирать «озеро», вооружившись тяпками.

- Технические службы больницы незамедлительно приняли меры по устранению порыва и ликвидации затопления холла. Никто из пациентов или сотрудников учреждения не пострадал, - заявили в больнице.

На данный момент работа отделения восстановлена, прием пациентов проходит в штатном режиме.