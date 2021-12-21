В хирургическом отделении Ноябрьской ЦГБ прорвало трубу отопления

Прорыв трубы

В Ноябрьской ЦГБ произошло коммунальное ЧП: из-за перепадов температуры в хирургическом отделении прорвало трубу отопления, из-за чего на полу образовалась огромная лужа. Не теряя время, сотрудники сразу же бросились убирать «озеро», вооружившись тяпками.

- Технические службы больницы незамедлительно приняли меры по устранению порыва и ликвидации затопления холла. Никто из пациентов или сотрудников учреждения не пострадал, - заявили в больнице.

На данный момент работа отделения восстановлена, прием пациентов проходит в штатном режиме.