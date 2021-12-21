В Тарко-Сале пьяный мужчина едва не зарезал квартиранта, который заступился за его дочь Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который пытался убить квартиранта. Как уточнили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 16 декабря, когда потерпевший распивал алкоголь вместе с хозяин жилища и его совершеннолетней дочерью.

- Установлено, что между родственниками произошла ссора. Квартирант - 48-летний мужчина - предпринял попытку прекратить конфликт, однако разъяренный хозяин схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов. Спасли мужчину сотрудники скорой помощи, вызванные женщиной, - сообщили в ведомстве.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.