Ребята, приехавшие в Салехард на Губернаторскую елку, встретились с Ямалом Ири

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовали новогодние мероприятия в рамках Губернаторской елки. В них участвуют триста ребят, достигших выдающихся результатов в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, дети с особенностями здоровья, а также из многодетных и социально незащищенных семей.

Вчера, 20 декабря, школьники посетили природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск. Они побывали в чуме и выпили чашечку горячего чая с сушками, как это любят делать кочевники, а затем встретились с Ямал Ири и, подержавшись за его посох, загадали самые заветные желания.

День завершили просмотром фильма «Клиффорд» в Окружном центре национальных культур.

Напоминаем, что для обеспечения эпидембезопасности школьников развели по группам - 50 человек в каждой.