Муравленковские автоинспекторы помогли водителю грузовика, съехавшему в кювет на загородной трассе

Фото: УМВД России по ЯНАО

Муравленковские автоинспекторы помогли водителю грузовика, который съехал в кювет на загородной дороге. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, происшествие случилось 17 декабря около 09:00.

- В то утро старший инспектор ДПС Евгений Задорожный и инспектор ДПС Руслан Юсупов занимались патрулированием трассы. Затем они увидели упавший грузовик. По словам водителя, в кювет он съехал по собственной неосторожности сутки назад, а о произошедшем сообщил в дежурную часть городской полиции, - уточнили в ведомстве.

Понимая, что к вечеру столбик термометра опустится до -36 градусов, автоинспекторы решили не проезжать мимо. Сначала они помогли перенести перевозимый товар в другой автомобиль, а затем нашли автокран, чтобы вытащить грузовик из кювета.