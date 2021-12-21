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Общество21 декабря 2021 6:11

На Ямале замдиректор стройдепартамента выплатит штраф за не вовремя рассмотренные жалобы

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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На Ямале замдиректор строительного департамента выплатит штраф за не вовремя рассмотренные жалобы

На Ямале замдиректор строительного департамента выплатит штраф за не вовремя рассмотренные жалобы

Фото: Вера Зенина

Ямальская прокуратура помогла привлечь к ответственности первого заместителя директора регионального департамента строительства. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о нарушении жилищных прав граждан.

- В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения закона при рассмотрении жалоб и обращений, в том числе установлены факты неполного их рассмотрения, в некоторых случаях заявителям так и не отправили ответы. Кроме того, обращения не всегда направлялись в иные уполномоченные органы власти для принятия решений, - добавили в ведомстве.

В связи с этим суд приговорил замдиректора к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа.