Житель Иркутской области, приехавший на Ямал для сбыта наркотиков, отправится в тюрьму

Житель Иркутской области, приехавший на Ямал для сбыта наркотиков, отправился в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском осудили 34-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в попытке распространения наркотиков. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина специально приехал на Ямал, чтобы заняться сбытом запрещенных веществ.

- Установлено, что в апреле 2021 года мужчина познакомился в Интернете с неким лицом, предложившим ему заработать на продаже наркотиков. Согласившись, злоумышленник приехал в Ноябрьск, где достал из тайника наркотики массой свыше 400 граммов, - добавили в ведомстве.

Далее мужчина снял квартиру в Муравленко, расфасовал там часть наркотиков, а затем привез их на машине в Губкинский. Там он сделал шесть закладок, а оставшиеся 33 свертка хранил при себе с целью сбыта. Места тайников подсудимый сфотографировал для последующей передачи неустановленному лицу. Однако завершить начатое ему не удалось из-за вмешательства полиции.

Кроме того, при осмотре съемной квартиры был обнаружен наркотик массой свыше 330 граммов. Также правоохранители нашли места закладок в Губкинском.

В итоге суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.