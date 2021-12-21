Юных пуровчан приглашают на юмористический новогодний спектакль

Фото: администрация Пуровского района

Юных пуровчан приглашают посмотреть юмористический спектакль «Новогодние приключения Джека!». Как рассказали в пресс-службе районной администрации, в постановке присутствует национальный колорит, авторские песни, интерактивные игры, хореография и добрая мораль.

Действия сюжета разворачиваются в теплом Крыму и на заснеженном Ямале. А главные герои - собаки, которые волшебным образом перемещаются из одного места в другое.

Отметим, что в спектакле задействованы 14 артистов и большая техническая группа.

В Тарко-Сале праздничное представление состоится 25 декабря, а в Пуровске - 27 декабря.