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Общество21 декабря 2021 4:27

Юных пуровчан приглашают на юмористический новогодний спектакль

Он пройдет 25 и 27 декабря
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Юных пуровчан приглашают посмотреть юмористический спектакль «Новогодние приключения Джека!». Как рассказали в пресс-службе районной администрации, в постановке присутствует национальный колорит, авторские песни, интерактивные игры, хореография и добрая мораль.

Действия сюжета разворачиваются в теплом Крыму и на заснеженном Ямале. А главные герои - собаки, которые волшебным образом перемещаются из одного места в другое.

Отметим, что в спектакле задействованы 14 артистов и большая техническая группа.

В Тарко-Сале праздничное представление состоится 25 декабря, а в Пуровске - 27 декабря.