В ноябрьском лесничестве выдали уже более 150 талонов на вырубку елей Фото: Вера Зенина

С начала елочной кампании, стартовавшей 1 декабря, в ноябрьском лесничестве выдано уже более 150 талонов на вырубку новогодних деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно условиям, для получения разрешения нужно обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги (не более пяти талонов на гражданина).

За дерево высотой до одного метра заплатить нужно около 125 рублей. Ель от метра до двух обойдется в 240 рублей. А самое высокое дерево - выше 4 метров - будет стоить чуть больше 600 рублей.

Вырубать ели можно не везде. Это разрешено делать только вдоль ЛЭП, просек, автомобильных и железных дорог, а также там, где проходят теплотрассы, но не ближе чем в пяти километрах от города.

За нарушения грозят штрафы. Для граждан они составляют от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 50 тысяч, а юрлицам - от 200 до 700 тысяч.