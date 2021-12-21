Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе назвали победители конкурса новогоднего оформления среди предприятий и организаций. Напоминаем, что участникам надо было украсить внутренние помещения и территорию своих учреждений в праздничной тематике.

В итоге лучших выбрали жители района, проголосовав на портале «Живем на Севере». Ими оказались:

- МКУ «Производственно-техническое объединение» в группе «предприятия производственной сферы»;

- Салемальская школа интернат в группе «учреждения и предприятия социальной сферы»;

- аптека «Алеком» в группе «предприятия, организации потребительского рынка, субъекты малого и среднего бизнеса, сфера услуг».