Фото: администрация Салехарда

Новогодние праздники не повлияют на вывоз мусора в Салехарде. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «Инновационные технологии» Александр Прибылев на заседании комиссии по вопросам охраны окружающей среды.

- Региональный оператор полностью готов к работе по вывозу ТКО в январские праздники, все проблемные вопросы проработали. Перевозчик работает надлежащим образом, вывоз мусора осуществляется ежедневно с каждой площадки. До решения проблемы, связанной с нехватки контейнеров в некоторых местах города, вывоз ТКО будет осуществляться два раза в сутки, - рассказал он.

Также участники заседания обсудили ликвидацию 102 стихийных свалок отходов, расположенных на территории города. Так, до конца года планируется ликвидировать 12 свалок, в настоящий момент расчищено 66 территорий.