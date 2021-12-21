Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Врачи Тарко-Салинской ЦРБ провели профилактический осмотр жителей Тольки и Халясавэя. Как сообщили в медучреждении, в состав мобильной бригады вошли терапевт, стоматолог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, оторинолоринголог, специалист УЗИ-диагностики и фтизиатр.

Всего за два дня в отдаленных поселениях обследовали более 45 пуровчан, из которых 34 человека прошли УЗИ по показаниям, а 20 - обратились за медицинской помощью к врачу-стоматологу. Еще 25 жителей прошли вакцинацию от гриппа, пневмоккоковой инфекции, сибирской язвы и коронавируса.

Кроме того, во время планового визита 31 ребенку была проведена иммунодиагностика туберкулеза - диаскинтест, а также вакцинация по календарю профилактических прививок.