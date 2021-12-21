Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Ноябрьский автопарк пополнили три новых мусоровоза. Уже сегодня, 21 декабря, они приступят к работе. Информация об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- МУП «Ноябрьскспецавтотранс» ежедневно обслуживает порядка 300 контейнерных площадок. Ребята выполняют свою работу качественно. И даже морозы, которые установились в последние дни, не изменили привычного графика уборки. А новая техника станет отличным подспорьем, - отметил градоначальник.

Кстати, новые машины во многом превосходят эксплуатируемую на данный момент технику. Они смогут вывозить больший объем ТКО, при этом экономя топливо.