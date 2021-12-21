Погода на Ямале на 21 декабря: долгожданное потепление

Погода на Ямале на 21 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 21 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -33, ночью -31. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -32, ночью -25. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -28, ночью -18. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -35, ночью -27. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -31, ночью -27. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -33, ночью -27. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -33, ночью -31. Ветер 8-12 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -28, ночью -18. Ветер 8-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.