Энергетики приобрели на Ямале подстанцию 110 кВ «Головная».

«Россети Тюмень» приобрели у компании «Интер РАО – Электрогенерация»подстанцию 110 кВ «Головная». Покупка энергообъекта позволит повысить надежность энергоснабжения промышленных объектов и около 3 тысяч жителей микрорайона Лимбяяха в Ямало-Ненецком автономном округе.

Центр питания приобретен в рамках системной работы по консолидации электросетевых активов. Группа «Россети» проводит ее по поручению президента России Владимира Путина и на основании Стратегии развития электросетевого комплекса страны. Цель программы консолидации – это повышение эффективности отрасли за счет устранения «лоскутности» сетей и создания единого центра ответственности за качественное и надежное энергоснабжение потребителей.

Стоит отметить, что покупка подстанции мощностью 50 МВА даст возможность компании привести электрооборудование к нормативному состоянию. Так, подключенный к ПС «Головная» микрорайон Нового Уренгоя ежегодно потребляет порядка 16 млн кВт*ч электроэнергии. Кроме того, на территории расположены объекты Ямальской железнодорожной компании, Уренгойского городского хозяйства, а также предприятия строительной и транспортной отраслей.

Теперь специалисты смогут, если понадобится, провести капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию энергообъекта по самым высоким стандартам. Компания за счет сделки планирует повысить доступность технологического присоединения к центру питания и исключить строительство дублирующих объектов электросетевого хозяйства.