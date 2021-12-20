Надымчанка приняла мошенников за следователей и перевела им более миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В надымскую полицию обратилась 49-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина лишилась 1 миллиона 169 тысяч рублей.

- Установлено, что 15 декабря потерпевшей позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка. Далее она пояснила, что с банковской карты женщины зафиксированы попытки списания денег. После этого с надымчанкой связался якобы сотрудник следственного комитета и заявил, что для пресечения действий аферистов ей необходимо сотрудничать с представителями банка, в противном случае она будет привлечена к ответственности, - добавили в ведомстве.

Не заподозрив обмана, заявительница выполнила под диктовку ряд операций: установила определенную программу, оформила кредит и перевела через банкомат указанную сумму, при этом часть денег была взята в кредит.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».