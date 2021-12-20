В Салехард приехали участники первой Губернаторской елки

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде встречают участников первой Губернаторской елки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это 300 юных ямальцев, достигших выдающихся успехов в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, а также дети с особенностями здоровья, ребята из многодетных и социально незащищенных семей.

В ближайшие два дня участников ждет насыщенная культурная программа: пересечение Полярного круга, экскурсия в природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, посещение первой ямальской арт-резиденции, МВК им. И.С. Шемановского и музея первого губернатора Ямала Юрия Неелова.

Завтра, 21 декабря, ребята поучаствуют в большом театрализованном шоу и получат подарки к Новому году. Полуторачасовой спектакль подготовлен артистами Культурно-делового центра, в представлении задействованы 40 певцов, актеров и танцоров.

Чтобы соблюсти эпидбезопасность, школьников развели по группам - 50 человек в каждой. А рассадка зрителей на шоу предусмотрена с соблюдением дистанции, заполняемость мест - 50% от проектной вместимости.