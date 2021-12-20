Фото: Центр поискового добровольчества

В разгар холодов на Ямале появился «Морозный патруль». Его главная цель - своевременное находить нуждающихся в помощи и выручать им. Входят в специальные бригады участники регионального Центра поискового добровольчества и отряда «ЛизаАлерт».

Задачи «Морозного патруля» заключаются в том, чтобы осматривать городские и пригородные территории, оказывать помощь населению, при необходимости взаимодействовать с экстренными службами, помогать при чрезвычайных происшествиях, ДТП, пожарах и.т.д.

Вступить в ряды патруля могут все желающие. Для этого необходимо написать в комментариях к данному посту слово «готов», а затем организаторы сами свяжутся с вами.

- Мы расскажем все алгоритмы действий в различных ситуациях, научим оказывать помощь правильно и добавим в график патрулей для взаимодействия с оперативным дежурным центра, который в онлайн-режиме будет наблюдать за вами и оказывать любое содействие, - сообщили в учреждении.