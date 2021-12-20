Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 декабря 2021 года: скончались два человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на два человека. Всего с начала пандемии скончались 930 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 110 новых случаев заболевания. На данный момент 403 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 27 022 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 169 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 241 182 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 059 человек, с начала пандемии - 9 014 980. Также за сутки зафиксировано 1 019 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 298 222 человека.