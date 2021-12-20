В Пуровском районе осудили педофила и его сообщницу, надругавшихся над маленькой девочкой Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили 36-летнего педофила и его 19-летнюю сообщницу, надругавшихся над маленькой девочкой. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось в 2019 году, когда мужчина попросил свою знакомую подыскать для него малолетнюю девочку, с которой он бы вступил в половую связь.

- В ходе длительных уговоров через переписку в социальной сети, обвиняемая убедила девочку встретиться с мужчиной. После этого преступник изнасиловал ребенка. В результате этого девочке были причинены моральные страдания и нанесен вред нравственному развитию, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его пособнице суд отправил в колонию общего режима на три года.