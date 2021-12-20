Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 декабря 2021 года: заразились 110 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек. С начала периода количество заболевших достигло 60 922.

Из общего числа болеющих 403 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 930 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 369. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 103 заражения COVID-19, за весь период - 52 553.

Выздоровели за последние сутки 165 человек, с начала пандемии - 54 993.

За последние сутки в России выявлено 27 022 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 169 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 241 182 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 059 человек, с начала пандемии - 9 014 980. Также за сутки зафиксировано 1 019 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 298 222 человека.