Ноябрянка зарезала мужа в пьяной ссоре, а затем пришла в полицию с повинной Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1987 года рождения, обвиняемой в убийстве мужа. Как уточнили в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 18 декабря в мкр. Вынгапуровский.

- Установлено, что между супругами, распивавшими совместно спиртные напитки, произошел конфликт. В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож, которым нанесла супругу удар в область груди. Потерпевший скончался на месте преступления от полученного ранения, - добавили в ведомстве.

Осознав, что натворила, женщина попыталась оказать помощь супругу, но безуспешно. Затем она пришла в отделение полиции с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.