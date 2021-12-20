Жители Ямала могут узнать о своих соцвыплатах в личном кабинете

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальский департамент соцзащиты населения запустил личный кабинет получателя выплат. Сейчас для жителей доступны три раздела: персональные данные (ФИО, дата рождения и иные личные сведения), пользовательские настройки и сами социальные выплаты.

В последнем жители могут посмотреть назначенные и полученные пособия. Здесь же граждане смогут ознакомиться с периодом предоставления мер соцподдержки, размером выплат, датой их ежемесячных зачислений на банковские счета и источником финансирования.

Войти в новую систему можно с помощью логина и пароля от портала госуслуг.

- Нововведение станет актуальным для около 150 тысяч получателей мер соцподдержки и сделает процесс перечисления социальных выплат более прозрачным. Надеемся, что ямальцы оценят сервис, - сообщила глава ведомства Елена Карпова.

В следующем году департамент продолжит информационное наполнение личного кабинета, а также запустит мобильное приложение. В планах - создать блок обратной связи, в котором гражданин сможет подать жалобу или задать вопрос. Будет расширен раздел «Персональные данные», где разместят копии документов гражданина, имеющиеся в органах соцзащиты, и сведения о ближайших родственниках.