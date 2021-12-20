Автозимник Аксарка - Белоярск закрыт из-за сильных морозов

Фото: администрация Приуральского района

Из-за сильных морозов в Приуральском районе закрыли зимнюю автодорогу Аксарка - Белоярск. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В связи с экстремально низкими температурами зимняя автодорога Аксарка - Белоярск закрыта для движения всех транспортных средств. Открытие автозимника планируется после повышения температуры воздуха, - прокомментировали в администрации.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация доступна на интерактивной карте и в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально». Кроме того, следить за ситуацией на переправе можно при помощи онлайн-камер.