Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде открылся Центр социальной адаптации для людей с ментальными нарушениями. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, теперь жителям и гостям окружной столицы доступны услуги по социально-бытовой и трудовой адаптации после инсульта, черепно-мозговой травмы и нарушений опорно-двигательного аппарата.

Открыла центр выпускница Школы социального предпринимательства сезона 2021 года Светлана Приходько. Во время образовательной программы, организованной окружным центром «Мой бизнес», она сформировала идею в полноценный бизнес-план, который успешно защитила перед комиссией экспертов на конкурсе грантов от губернатора Ямала.

На полученные 500 тысяч рублей для центра приобрели мебель, технику и пособия для занятий.

- Поддержка округа помогла мне организовать работу центра. Сегодня наши двери открыты для салехардцев, но на этом мы не остановимся. На Ямале хорошие возможности для развития бизнеса, уникальные меры поддержки и внимание к бизнес-сообществу, - рассказала Светлана Приходько.