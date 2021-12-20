На Ямале появится спасательное подразделение, специализирующееся на оказании помощи в горах

Фото: Правительство ЯНАО

Специалистов салехардского отряда «Ямалспас» обучают технике катания на лыжах, владеть которой необходимо для проведения поисково-спасательных работ в горах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшее время в поселке Харп будет создано новое подразделение, одно из направлений которого - оказание помощи пострадавшим в горной местности.

В последние годы горный туризм, катание на лыжах и сноуборде стало массовым явлением, поэтому наличие квалифицированных сотрудников в этой сфере очень важно.

- Специалисты Ямалспаса постоянно проводят учебно-тренировочные сборы по проведению поисково-спасательных работ в зимнее время с применением имеющегося на вооружении снаряжения. Успешно подтверждают свою квалификацию и обучаются новым навыкам. Следующим этапом подготовки будет обучение в одном из учебных центров МЧС России, что позволит подготовить квалифицированных специалистов для работы в горах, - сообщил заместитель руководителя по оперативной работе «Ямалспаса» Юрий Русаков.