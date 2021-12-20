Житель Лабытнанги перевел аферисту 50 тысяч рублей за несуществующий снегоход

Житель Лабытнанги перевел 50 тысяч рублей за несуществующий снегоход Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел купить снегоход, но вместо этого лишился 50 тысяч рублей.

- Потерпевший нашел в Интернете объявление о продаже снегохода. Созвонившись с лжепродавцом и обговорив детали доставки, мужчина согласился внести задаток в 10 тысяч рублей. Однако, спустя время, злоумышленник снова позвонил заявителю и пояснил, что задаток слишком мал, поэтому необходимо отправить еще 40 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, северянин перевел деньги, - уточнили в ведомстве.

Через некоторое время мужчина догадался, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».