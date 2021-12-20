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Общество20 декабря 2021 5:32

Прокуратура наказала «Уренгойдорстрой» за внеплановое отключение электричества

Авария произошла из-за повреждения кабельной линии
Марина Прохорова
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Новоуренгойская прокуратура наказала «Уренгойдорстрой» за внеплановое отключение электричества

Новоуренгойская прокуратура наказала «Уренгойдорстрой» за внеплановое отключение электричества

Фото: Ольга Крыльцова

Новоуренгойская прокуратура наказала работников ООО «Уренгойдорстрой» за отключение электричества в большей части города. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, несанкционированные работы велись между улиц Юбилейная и Ямальская в мкр. Энтузиастов.

- Установлено, что сотрудники ООО «Уренгойдорстрой» проводили работы по строительству объекта в мкр. Энтузиастов (они велись в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между организацией и МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики»). В ходе работ произошло повреждение кабельной линии, что повлекло отключение электричества в мкр. Энтузиасто и Оптимистов, на рынке «Южный», ГК «Аккорд», ул. Ямальская ПНД, поликлинике «Сканер», а также частично по ул. Сибирская, ул. Таежная и ул. Новая, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим в адрес ООО «Уренгойдорстрой» было внесено представление. По результатам его рассмотрения электроснабжение восстановлено, а два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.