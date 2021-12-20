Власти Муравленко не хотели выплачивать пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию Фото: Ольга Крыльцова

Власти Муравленко пытались оспорить решение суда, по которому они должны выплатить пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в апреле 2021 года, тогда ребенок получил повреждения локтевого сустава, при этом испытав физические и нравственные страдания.

- В связи с этим к местной администрации был предъявлен иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора, однако власти не согласились с данным решением и подали апелляционную жалобу, - рассказали в прокуратуре.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам оставила прежнее решение без изменения, а апелляционная жалобу ответчика без удовлетворения.

На данный момент фактическое возмещение морального вреда контролируется прокуратурой.