Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 4:50

Власти Муравленко не хотели выплачивать пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти Муравленко не хотели выплачивать пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию

Власти Муравленко не хотели выплачивать пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию

Фото: Ольга Крыльцова

Власти Муравленко пытались оспорить решение суда, по которому они должны выплатить пострадавшей от нападения собаки девочке моральную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в апреле 2021 года, тогда ребенок получил повреждения локтевого сустава, при этом испытав физические и нравственные страдания.

- В связи с этим к местной администрации был предъявлен иск о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора, однако власти не согласились с данным решением и подали апелляционную жалобу, - рассказали в прокуратуре.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам оставила прежнее решение без изменения, а апелляционная жалобу ответчика без удовлетворения.

На данный момент фактическое возмещение морального вреда контролируется прокуратурой.