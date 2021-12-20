В Новом Уренгое Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к юным пациентам городской больницы

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В Новом Уренгое к юным пациентам педиатрического отделения городской больницы пришли в гости Дед Мороз и Снегурочка. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, новогоднюю сказку для ребят организовали сотрудники ООО «Газпром добыча Ямбург».

- Традицию, которая поднимает настроение и помогает выздоравливать, не нарушил даже COVID-19. Вакцинированные Дед Мороз и Снегурочка, строго соблюдая масочный режим, поздравили детей с самым любимым праздником, - сообщили в больнице.

Свои подарки пациенты детского инфекционного отделения получат при выписке, после полного выздоровления.