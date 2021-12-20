Дмитрий Артюхов исполнил мечты юных ямальцев в рамках акции «Теплый день»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале завершился единый день сбора подарков, организованный в рамках благотворительной акции «Теплый день». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все, кто решил исполнить желания юных северян, приносят 19 декабря подготовленные подарки, которые затем отправляются адресатам.

Кстати, на Ямале акция проходила уже в восьмой раз. Традиционное участие в ней принял и губернатор Дмитрий Артюхов. В этом году он исполнил желания четырех ребят. Подарки от главы отправятся в Губкинский, Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район.

- «Теплый день» - это наша ямальская акция, в которой приняли участие уже тысячи жителей. Здорово, что такие традиции есть, и с каждым годом они привлекают все больше участников, - сказал Дмитрий Артюхов.

С 2014 года акция «Теплый день» помогла исполнить мечты более 6 тысяч ямальцев, которые нуждаются в заботе. В этом году от ребят поступило свыше 1 500 желаний.