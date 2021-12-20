Мужевский детский сад «Аленушка» признан лучшим в стране

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Мужевскому детскому саду «Аленушка» присвоено звание «Лучшее дошкольное образовательное учреждение России». Об этом рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов в своих соцсетях.

- Детский сад внесен в официальный реестр победителей всероссийского конкурса «Профессионалы - гордость России», - написал чиновник.

Известие о том, что учреждение стало лауреатом конкурса и вышло в финал, пришло еще летом. Затем конкурсные материалы рассмотрело экспертное жюри Международной академии общественного признания. Затем оно присвоило детскому саду достойное почетное звание.