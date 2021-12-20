Погода на Ямале на 20 декабря: мороз и солнце

Погода на Ямале на 20 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 20 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -35, ночью -34. Ветер 8-11 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -37, ночью -35. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -31. Ветер 7-9 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 6-8 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -34, ночью -33. Ветер 9-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -37, ночью -35. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.