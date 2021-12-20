Погода на Ямале на 20 декабря: мороз и солнце

Погода на Ямале на 20 декабря
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 20 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -35, ночью -34. Ветер 8-11 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -37, ночью -35. Ветер 6-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -31. Ветер 7-9 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 5-6 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 6-8 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -39, ночью -37. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -34, ночью -33. Ветер 9-12 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -37, ночью -35. Ветер 7-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.